У побережья Камерун затонул корабль военных страны

Яунде, , 07:28 — REGNUM

Корабль вооруженных сил Камеруна, перевозящий военнослужащих из «Бригады оперативного реагирования» перевернулся 16 июля в территориальных водах страны, сообщает Le Figaro.

Такая информация поступила от источника в силах обеспечения страны.

Источник подчеркивал, что инцидент произошел между городом Лимбе, расположенном на юго-западе, и полуостровом Бекасси.

«На егго борту находились десятки военнослужащих, в том числе полковник», — добавил источник, предоставивший информацию при условии сохранения анонимности.

Со своей стороны официальные власти на данный момент не опубликовали точное количество погибших.