Южная Корея планирует провести переговоры с КНДР с участием военных

Сеул, , 07:17 — REGNUM Власти Южной Кореи намерены предложить КНДР возобновить переговоры представителей военных ведомств по снижению напряженности на Корейском полуострове. Об этом передает «Рёнхап» со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве.

«Южная Корея планирует на текущей неделе предложить КНДР провести мирные переговоры с целью снизить напряженность на границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное предложение о возобновлении диалога с северным соседом на днях выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время своего визита в Германию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг Северной Кореи серьезно обострилась в последние месяцы.

Пхеньян регулярно проводит ракетные испытания, сопровождаемые воинственной риторикой, в первую очередь в адрес Вашингтона.

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