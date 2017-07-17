В Париже почтили память 13 тыс. евреев

Париж, , 07:02 — REGNUM В Париже 16 июля почтили память евреев, погибших впоследствии массовой депортации в июле 1942 года. В памятной церемонии приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Die Tagesschau.

75 лет назад 13 тыс. евреев, в том числе 4 тыс. детей, были доставлены на зимний велодром в Париже для последующей депортации, после чего почти все они погибли в нацистских лагерях смерти.

Сообщается, что в живых остались не более шести детей и около 100 взрослых. Аресты во Франции осуществлялись с одобрения коллаборационистского правительства Виши.

Памятная церемония прошла в районе, где после войны был снесен тот самый велодром, который использовался в годы войны как пересылочный лагерь.

Присутствующие возложил цветы к памятному мемориалу, на котором выбиты имена всех погибших детей.

После минуты молчания и еврейской похоронной молитвы «Кадиш» выжившая узница фашистских концлагерей 84-летняя Франсин Кристоф прочла свою поэму, посвященную трагическим событиям 1942 года.

Выступая перед участниками траурной церемонии, Эммануэль Макрон напомнил об ответственности Франции за происшедшее, подчеркнув, что «именно она организовала эту облаву на евреев».

Напомним, Франция долгое время не признавала своей ответственности за проведенную операцию по захвату и депортации евреев из Парижа. Из-за этого официальные представители Израиля ранее не принимали участие в памятной церемонии в Париже.