Берлин, , 05:13 — REGNUM Конкурент Ангелы Меркель за пост канцлера ФРГ и председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил в интервью Die Tagesschau 16 июля, что он хочет быть канцлером и решать проблемы своей страны.

В своем «Плане будущего для ФРГ» он представил главную мысль: «Германия может больше». Имеется в виду, что страна может достичь большего прогресса, если бы канцлером Германии была бы не Ангела Меркель.

Второе название данного плана — «10 целей для современной Германии». Он идет как дополнение к предвыборной программе СДПГ.

Среди главных целей, прописанных в плане: повышение квалификации немецких рабочих, минимальный срок для инвестиций в развитие немецких предприятий, развитие «цифровой Германии», то есть компьютеризация большинства отраслей.

Мартин Шульц выступает также за содействие Германии в укреплении Евросоюза. Например, в вопросе миграционного кризиса он предлагает меньшее финансирование из Брюсселя тем «несолидарным» странам, которые отказываются принимать беженцев и участвовать в программе по перераспределению мигрантов.

Напомним, выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.

Результаты социологических опросов среди немецких избирателей показывают, что СДПГ заметно отстает от Союза ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза). Разница между ними составляет около 15%.

В то же время кандидатура Ангелы Меркель, действующего канцлера ФРГ, пользуется большей популярностью, чем кандидатура Мартина Шульца.