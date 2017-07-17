Ангела Меркель хочет быть канцлером до 2021 года

Берлин, , 04:39 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 16 июля в интервью немецкому телеканалу Der ARD, что хочет быть канцлером до 2021 года, передает Die Tagesschau.

В интервью обсуждалась тема парламентских выборов, а также прошедшего саммита G20 в Гамбурге.

Немецкие СМИ не перестают говорить о тех беспорядках, которые происходили 7—8 июля в Гамбурге в кулуарах саммита «Большой двадцатки»: «левые экстремисты буквально захватили город», пишет издание.

Меркель признала, что в этом есть и часть ее вины, а не только мэра города Олафа Шольца, отставки которого желает одна треть жителей Гамбурга.

Она пообещала, что федеральное правительство выплатит финансовую компенсацию всем пострадавшим.

Что касается выборов, канцлер подчеркнула, что «она готова занимать пост канцлера до 2021 года». Это означает, что в случае победы на выборах, она останется на данном посту на четвертый срок.

Напомним, что выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.