Спецслужбы США указали на причастность ОАЭ к кибератаке на Катар

Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Хакерские атаки на правительственные СМИ Катара и социальные медиа, направленные на публикацию ложных высказываний эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, были организованы властями Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом со ссылкой на спецслужбы США сообщает 16 июля The Washington Post.

Собранная разведывательным сообществом США информация подтверждает тот факт, что 23 мая обсуждение предстоящей атаки происходило на уровне правительства ОАЭ. Пока остается неясным осуществлялась ли кибератака силами ОАЭ или был заключен контракт с третьими лицами.

Атака на правительственные СМИ Катара и социальные сети произошла на следующий день, 24 мая. В этот же день власти страны заявили о взломе государственного информационного портала и появившейся в результате него ложной публикации.

Между тем власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта запретили все катарские СМИ, а вскоре, 5 июля, объявили о разрыве отношений с Дохой из-за «поддержке терроризма».

В Объединенных Арабских Эмиратах уже отреагировали на заявления разведсообщества США, объявив распространяемую информацию ложной.

«ОАЭ не имели никакой роли в предполагаемом хакерстве, описанном в этой статье, — говорится в заявлении. — Верно лишь поведение Катара: финансирование и поддержка экстремистов от «Талибана», ХАМАСа и Каддафи. Подстрекательство к насилию, поощрение радикализации и подрыв стабильности соседей».

Напомним, Катар неоднократно заявлял о взломе правительственных новостных порталов, однако окончательных результатов собственного расследования пока не представил, заявив о причастности к взломам противников Дохи.