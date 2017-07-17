Российские военные проинспектируют территорию Германии с воздуха

Москва, , 02:51 — REGNUM Очередной наблюдательный полет в рамках международного Договора по открытому небу проведут российские военные над территорией Германии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба министерства обороны РФ со ссылкой на сообщение начальника Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Полет, максимальная дальность которого составит 1300 км, пройдет с 17 под 21 июля с германского аэродрома открытого неба Кёльн-Бонн.

Наблюдение пройдет с российского самолета открытого неба Ан-30Б. Сообщается, что данный летательный аппарат не предназначен для выполнения боевых действий и не несет на борту оружия. Как сам самолет, так и установленное на нем оборудование прошли международное освидетельствование с участием российских специалистов.

Вылеты будут проходить по заранее согласованному с ФРГ маршруту. На борту будут присутствовать и немецкие специалисты, которые будут иметь возможность контроля над порядком применения аппаратуры и выполнением прочих положений Договора.

Предстоящий полет станет двадцать восьмым наблюдательным полетом, выполняемым российскими военными в рамках международного Договора по открытому небу в 2017 году.

Напомним, ратифицированный Россией в мае 2001 года Договор по открытому небу направлен на нормализацию отношений между странами. Периодические взаимные облеты территорий способствуют открытости в регламентируемой военной деятельности и содействуют укреплению доверия между странами-участниками.