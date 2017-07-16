Семь кандидатов в губернаторы Севастополя подали документы на регистрацию

Севастополь, , 22:00 — REGNUM Семь кандидатов на выборах губернатора Севастополя подали документы для регистрации в городской избирком. Один из них получил статус зарегистрированного кандидата на выборах, которые назначены на 10 сентября. Об этом ИА REGNUM 16 июля заявил председатель городской избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов.

По его информации, в 18:00 часов 16 июля завершен прием документов в севастопольском горизбиркоме от кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

«Были выдвинуты 10 кандидатов от политических партий, документы представили семь кандидатов. Кроме этого, один из кандидатов, который представил документы на регистрацию — Роман Кияшко от КПРФ — сегодня решением избирательной комиссии был зарегистрирован, — сказал Петухов. — Представленные документы проверены, подписи муниципальных депутатов, которые были поданы в его поддержку, не поставлены нами под сомнение. Кияшко выдано удостоверение зарегистрированного кандидата».

По данным главы избиркома, подали документы: Илья Журавлев (ЛДПР), Дмитрий Овсянников («Единая Россия»), Виктор Резанов («Народ против коррупции»), Иван Ермаков («Патриоты России»), Вадим Колесниченко («Партия Великое Отечество») и Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости»).

Вместе с тем, руководитель горизбиркома отметил, что кандидат Резанов не представил ни одной подписи депутатов муниципальных образований в поддержку своего выдвижения. Кандидат Колесниченко представил 12 подписей, но в его поддержку выступили депутаты только семи муниципальных образований. По закону необходимо восемь.

Теперь, до 25 июля горизбирком должен принять решение о регистрации либо отказе в регистрации кандидатов.

Предстоящие выборы на должность губернатора — первые в Севастополе. Губернатор избирается сроком на 5 лет.

Добавим, что согласно Закону «О выборах губернатора города Севастополя», кандидат должен пройти так называемый муниципальный фильтр. В избирком он должен представить минимум 12 подписей депутатов муниципальных округов, собранных в ¾ от всего количества МО (10).

Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с выдвижением Колесниченко от партии «Родина», он выдвинулся от «Партии Великое Отечество».

Читайте также: Эксперты прогнозируют конкуренцию на выборах губернатора Севастополяhttps://regnum.ru/news/polit/2297439.html