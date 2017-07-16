Трамп усомнился в достоверности опроса, показавшего его низкий рейтинг

Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал рекордное падение доверия к нему со стороны граждан страны, которое выявил совместный опрос The Washington Post и ABC News.

«Опрос, проведенный ABC и Washington Post, был едва ли не самым недостоверным во время избирательной кампании, — написал президент США. — Хотя и результат почти в 40% не так плох для нынешней ситуации».

16 июля газета The Washington Post и телеканал ABC опубликовали очередной рейтинг президента США Дональда Трампа, который показывает, что глава государства теряет популярность в стране.

Согласно результатам опроса, 58% жителей США недовольны работой Трампа на посту президента. Экономическую политику главы Белого дома не одобряет 41% американцев. 48% жителей страны считают, что за время президентства Трампа США потеряли свои позиции в мире.

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