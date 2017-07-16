The Guardian: «Действия Путина и бездействие Трампа – угроза демократии»

Лондон, , 17:40 — REGNUM

По мнению корреспондента газеты The Guardian Джозефа О’Нила, один из них ломает демократические устои своей деятельностью, а второй — попустительством и бездействием.

«В 2018 году в Штатах должны будут пройти парламентские выборы: голосовать будут за новый состав Палаты представителей и треть депутатского «наполнения» Сената, — обращает внимание читателя журналист. — Для демократов это — возможность получить большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, что помешает республиканцам полностью контролировать правительство страны. Кроме того, Демпартия в этом случае сможет основательно заняться изучением вмешательства русских в выборы 2016 года и коммерциализацией деятельности президента США, начавшейся после пришествия в Белый Дом Дональда Трампа».

Обрисовав перспективы, автор тут же выражает сомнения в том, что занятие демократами большинства мест в Конгрессе может произойти: «новая кибератака русских решит исход новых американских выборов». И американская общественность в лице Дональда Трампа не будет этому мешать, потому что, по мнению провидца О’Нила, это позволит миллиардеру-президенту избежать импичмента и прочих неприятностей.

«Теперь, после того, как всплыли контакты Трампа-младшего с кремлевскими влиятельными силами, мы уже не сомневаемся, что вмешательство Москвы было. Америку завалили фейковыми новостями, опорочили Клинтон, настроили избирателя на то, чтобы отдать голос за другого».

Произнеся громко эту пафосную фразу, журналист, на всякий случай предохраняется от возможных обвинений в свой адрес, заявляя, что «доказательств вторжения нет, однако в 2018 году может повезти меньше».

С кликами или результатами голосования — автор не уточняет, ему куда важнее предупредить мировую общественность, что «американские разведслужбы полагают, что воодушевленные успехами 2016 года русские постараются добиться новой победы, действуя при этом намного агрессивнее».

Комитет Демпартии по выборам в Конгресс уже отправил 13 июля комитету республиканцев письмо-предложение о сотрудничестве в деле борьбы против интернет-злоумышленников, но понимания у республиканцев не встретил.

«В былые времена угроза национальной безопасности США со стороны России вызвала бы у обеих партий мгновенную реакцию: возникли бы санкции, ответные и упреждающие меры, проверили бы подключенные к сети аппараты обработки электоральных данных или, в крайнем случае, вернулись бы к бумажным бюллетеням. Ни на что подобное и намека нет, — переживает британский корреспондент. — Но сейчас — не то, что раньше. Республиканцы только что лишили финансирования комиссии по обеспечению безопасности выборов и даже пальцем не пошевелили, чтобы поискать вторгавшихся. Трамп написал в своем твиттере, что «вмешательство русских было одной большой мистификацией проигравших демократов, а на саммите в Гамбурге на слово поверил Путину, заверившему главу Белого Дома, что Москва в чужие внутренние дела не лезет».

«Республиканцам, как видим, даже не потребуется вступать в альянс со своими российскими сторонниками — те сами все сделают против демократов. Эффективно и дешево. А если все с успехом пройдет в 2018 году, то уж в 2020, на новых президентских выборах тем более все сложится в пользу Трампа. Демократический эксперимент Америки к тому времени будет завершен», — резюмирует автор.

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