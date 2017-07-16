Макрон рассказал о переменах в сотрудничестве с РФ по Сирии

Париж, , 17:23 — REGNUM Отношения Франции и Российской Федерации по сирийской проблеме кардинально изменились после переговоров глав двух государств в Версале. Об этом, как передают РЕН ТВ, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью изданию Journal du Dimanch.

«Я констатирую с момента встречи в Версале, что мы продвигаемся по этим вопросам», — сказал президент.

При этом Макрон подчеркнул, что Париж продолжит занимать жесткую позицию по вопросу использования химоружия в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию, где провел переговоры с главой страны Эммануэлем Макроном.

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