Посол Армении в Грузии оставит помост: его сменит политолог Сергей Минасян

Ереван, , 16:59 — REGNUM В ближайшее время чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Грузии Юрий Варданян покинет занимаемую должность. Варданяна на этом посту сменит политолог Сергей Минасян, рассказал ИА REGNUM источник в администрации президента Армении.

Армянская сторона уже направила в Грузию запрос на получение агремана на назначение Сергея Минасяна», — уточнил наш собеседник.

Слухи о назначении Минасяна послом в Грузии муссируются в армянской прессе с начала 2017 г. Сам Минасян не подтверждал, но и не опровергал данную информацию.

Армянской общественности Сергей Минасян известен как политолог. Он заместитель директора, а также руководитель отдела политических исследований Института Кавказа (фонд, финансируемый в основном западными фондами — ИА REGNUM ).

Степень кандидата исторических наук получил в Национальной академии наук, степень доктора политических наук — в Институте исследований национальной безопасности министерства обороны республики Армении в 2013 году. В 1998 году закончил магистратуру факультета Международных отношений Ереванского государственного института. В 2010 году Сергей Минасян окончил Ереванскую школу политических исследований.

Деятельность нынешнего посла Армении в Грузии — известного в прошлом штангиста Юрика (Юрия) Варданяна не раз подвергалась резкой критике. Посол часто оказывался в центре внимания курьёзных историй.

После апрельской войны в Нагорном Карабахе в 2016 г. в Фейсбуке была создана специальная страница, пользователи которой требовали отозвать посла Армении в Грузии Юрия Варданяна «в связи с его преступным бездействием, проявленным в ходе четырехдневной войны».

В обращении к послу Варданяну, который во время карабахской войны в начале 1990-х эмигрировал в США, говорилось:

«Общественность волнует вопрос: знаете ли Вы о том, что начиная со второго апреля ситуация в Арцахе крайне напряжена и Армения по сей день потеряла 75 человек? Известно ли Вам, г-н посол, что Вы являетесь послом Армении в Грузии и что в эти дни должны были использовать не только ваш официальный сайт, но и социальные сети для предоставления как минимум надлежащей информации о проблеме Арцаха и конфликте, не говоря уже о том, чтобы на различных встречах выступать в защиту интересов РА? Вы направлены в Тбилиси не с целью долгосрочного отпуска.

Г-н посол, в конце концов подойдите к штанге или имейте смелость добровольно оставить помост, где Вам даже не аплодируют. Это не цирк. Это война»,

— говорилось в обращении к послу Варданяну в апреле 2016 г.

По сообщениям армянских СМИ, 31 октября 2015 г. во время церемонии освящения церкви сурб Геворк в Тбилиси, в котором приняли участие Католикос Всех Армян Гарегин Второй, президент РА Серж Саргсян, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, другие высокопоставленные лица, сотрудники службы безопасности не пропустили посла в церковь. Присутствовавшие рассказали, что Варданяну пришлось ждать перед закрытой дверью окончания обряда.

Деятельность Юрика Варданяна, назначенного послом 24 июня 2014 г., если верить сайту посольства, вообще ограничивается лишь посещениями праздничных и траурных мероприятий и выступлениями с посланиями.

Должность посла Армении в Грузии — одна из ключевых в армянском дипкорпусе. Хотя внешне армяно-грузинские отношения выглядят довольно гладко, между странами постоянно возникают острые вопросы, связанные с многочисленной армянской диаспорой Грузии, армянонаселенным южным краем Грузии Самцхе-Джавахетия (арм.: Джавахк), транзитом армянских грузов через территорию Грузии. Список можно продолжить.

Несмотря на тесные контакты между политическим руководством двух стран, именно посол может и должен оперативно реагировать на вопросы, которые затрагивают интересы Армении и проживающих на территории Грузии армян. Юрик Варданян с этой миссией явно не справился.

Что касается Минасяна, то он так же, как и при назначении Варданяна, новый человек в списке армянских послов. Ему нужно будет очень постараться, чтобы не повторить ошибки своего предшественника.

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