Глава Пыть-Яха объяснил отставку ранее судимой чиновницы

Пыть-Ях, Югра, , 16:48 — REGNUM Ранее судимая чиновница, проработавшая управделами мэрии Пыть-Яха (ХМАО) один день, заявилась на пост самостоятельно. Справку о несудимости при подаче документов она обещала представить позже, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в югорском городе Пыть-Яхе 13 июля была уволена управляющая делами горадминистрации Ирина Набережнова. Она проработала на своей должности один день.

Выяснилось, что новоиспеченная управделами имеет за плечами условный срок за мошенничество, легализацию преступных доходов и использование заведомо подложного документа.

Как сообщала Генеральная прокуратура РФ 26 мая 2006 года, прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа были вскрыты факты корыстных злоупотреблений, совершенных заместителем главы поселка Пойковского Нефтеюганского района Ириной Набережновой.

Чиновница, используя свои должностные полномочия и представив в подконтрольную ей жилищную комиссию подложные документы, незаконно получила из средств федерального бюджета субсидию на приобретение жилья в размере более 500 тысяч рублей. На эти деньги она купила квартиру в Подмосковье по государственной социальной программе по переселению жителей Крайнего Севера.

Ирине Набережновой грозило до шести лет лишения свободы. Но судом ей было назначено наказание пять лет условного срока и штраф в 20 тыс. рублей. Кроме того, Набережновой было запрещено три года занимать должности в органах местного самоуправления.

Как пояснила пресс-служба мэрии Пыть-Яха, Ирину Набережнову в управделами никто не сватал, на горадминистрацию она вышла самостоятельно.

«Пакет документов, предоставленный Ириной Набережновой, говорил о ее большом опыте работы по нужному направлению. На первый взгляд кандидатура подходила под данную должность, поэтому Ирина Набережнова получила согласие», — сообщили в мэрии порталу «Пыть-Ях Онлайн».

Поясняется, что в небольших городах Югры наблюдается в последнее время кадровый голод. Чиновников порой выбирают в попыхах. В отделе кадров администрации города «Пыть-Ях Онлайн» сообщили, что справку о несудимости Ирина Набережнова обещала предоставить в течение недели.

«Узнав о том, что Ирина Набережнова ранее привлекалась по статье, я принял решение отказать ей в должности, несмотря на то, что мы сегодня остро нуждаемся в специалисте по данному направлению, — сообщил порталу глава Пыть-Яха Олег Ковалевский. — После дополнительного расследования выяснилось, что судимость Ирины Набережновой погашена и закон разрешает работать человеку на данной должности в данных обстоятельствах. Но, понимая, что в Пыть-Яхе, к сожалению таких «обстоятельств» слишком много, решение было принято в сторону отказа».

Отметим, что в последнее время этот маленький югорский городок с населением 40 тысяч человек сотрясают коррупционные скандалы. Администрация Пыть-Яха и руководители муниципальных предприятий стали фигурантами порядка десяти уголовных дел. Чиновники обвиняются в мошенничестве, превышении должностных полномочий, коррупции.

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