ЛНР: Киев забросил на территорию республики очередную группу диверсантов

Луганск, , 16:03 — REGNUM Власти Киева перебросили к линии фронта в Станично-Луганском и Попаснянском районе подразделения из состава 8-го полка специального назначения Вооруженных сил Украины для проведения террористических актов на территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 16 июля, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Украинское командование продолжает переброску к линии соприкосновения диверсионно-разведывательных групп с целью совершения терактов на территории Республики. Выявлено, что в зону ответственности первого батальона 14-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Нижнетеплое прибыло подразделение из состава восьмого полка специального назначения. Также планируется прибытие в район населенного пункта Новотошковское еще одного подразделения из состава восьмого полка спецназа ВСУ. Также украинское командование продолжает использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений у линии соприкосновения, что запрещено Минскими договоренностями. По нашим данным, за прошедшие сутки украинские силовики из 53-й бригады ВСУ использовали БПЛА в районе населенного пункта Луганское», — отметил представитель оборонного ведомства.

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Марочко подчеркнул, что все вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что украинское военное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о режиме прекращения огня и прилагает все усилия для дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.

«Хочу отметить, что подразделения Народной Милиции ЛНР не реагируют на провокации, придерживаются «режима тишины» и соблюдают Минские соглашения», — рассказал он.

При этом подполковник отметил, что подразделения Народной Милиции продолжают проведение плановых занятий по боевой подготовке и слаженности подразделений.

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР заявил, что украинские силовики в преддверии встречи участников переговоров в Минске увеличили интенсивность обстрелов территории Луганской Народной Республики.

«В преддверии встречи участников Минского и Нормандского форматов по решению вопросов вооруженного конфликта на Донбассе украинские силовики, невзирая на договоренность о «хлебном перемирии», увеличили интенсивность обстрелов территории республики. Так, вчера в результате обстрела с украинской стороны населенного пункта Михайловка, вблизи Первомайска, по улице Филатова 19 на территорию частного домовладения попала 82-мм мина, которая по счастливой случайности не разорвалась, и никто не пострадал», — сообщил подполковник.

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Также Марочко проинформировал, что Вооруженные силы Киева за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 120 боеприпасов.

Он отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства ЛНР обострилась, но остается контролируемой, за прошедшие сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Красный Яр, Логвиново, Пришиб, Сокольники, Калиново, Фрунзе, Марьевка и район памятника князю Игорю. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенную Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм, БМП, зенитные установки, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 123 снаряда», — резюмировал представитель луганских силовиков.