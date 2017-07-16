Меркель: «Евросоюз – единственный в своем роде и за него надо вести борьбу»

Берлин, , 15:55 — REGNUM

В этом сама госпожа канцлер призналась, выступая в субботу, 15 июля, в коммуне Цингст (земля Мекленбург-Передняя Померания, Германия).

«Для многих людей, включая меня, что-то изменилось, когда мы узнали об итогах британского референдума 23 июня прошлого года, — сказала Меркель. — Был момент, когда мы ощущали, что ЕС на грани развала, когда нас очень беспокоила судьба выборов во Франции и Нидерландах. Но в последние месяцы мы замечаем, что Евросоюз — это не только и не столько бюрократия, регулирующая нормы экономики. Это образование, от которого зависят война и мир».

Именно поэтому, отметила фрау канцлер, справедлива формула «чем больше удельный вес Европы в мире, тем больше весит и Германия — эти вещи связаны».

«С помощью этих слов Ангела Меркель стремится убедить немцев, что лучшим правителем страны на новое четырехлетие будет именно она, лидер Христианско-демократического союза и человек, который уже 12 лет отстоял у руля Германии», — пишет испанская La Razón.

«Многими десятилетиями мира после Второй Мировой войны планета обязана именно существованию Евросоюза, — цитирует немецкого лидера испанское издание, не забывающее подчеркнуть, что «слова канцлера буквально тонули в овациях слушателей».

«Такого рода явления, как европейское сообщество, не существует нигде более в мире, поэтому стоит бороться за эту Европу», — убеждена Меркель.

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