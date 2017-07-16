Брат президента Ирана арестован

Тегеран, , 15:24 — REGNUM Брат президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани Хуссейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает AFP со ссылкой на представителя суда.

Какие-либо подробности пока не приводятся.

Напомним, в 2015 году Хуссейн Ферейдун был специальным посланником на переговорах по ядерной программе Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рухани в мае 2017 году выиграл выборы президента Исламской Республики. Это его второй срок на посту президента Ирана.