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Брат президента Ирана арестован

Политика

Его обвиняют в финансовых преступлениях

Брат президента Ирана арестован
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
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Тегеран, 16 июля 2017, 15:24 — REGNUM  Брат президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани Хуссейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает AFP со ссылкой на представителя суда.

Какие-либо подробности пока не приводятся.

Напомним, в 2015 году Хуссейн Ферейдун был специальным посланником на переговорах по ядерной программе Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рухани в мае 2017 году выиграл выборы президента Исламской Республики. Это его второй срок на посту президента Ирана.

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Внутренняя политика Ирана