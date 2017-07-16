В Совфеде назвали условия урегулирования конфликта на Корейском полуострове

Москва, , 11:57 — REGNUM Россия сожалеет, что в КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе, но такая реакция Пхеньяна была вполне предсказуема. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Последние призывы правительства США «усилить глобальное давление» на КНДР исключают любой диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В РФ по-прежнему считают, что конфликт на Корейском полуострове может быть урегулирован при соблюдении его сторонами двух взаимосвязанных условий: объявлении КНДР моратория на испытания ядерного оружия и пуски баллистических ракет и отказ США и Южной Кореи от проведения совместных военных учений у границ Северной Кореи, отметил сенатор.

«Должен констатировать, что запад достаточно прохладно встретил эту инициативу России и Китая, расценив ее как нереалистичную, ничего в то же время не предложив взамен. В результате мы имеем то, что имеем, — дальнейшую эскалацию напряженности на Корейском полуострове, создающую угрозу и для других районов мира», — констатировал он.

Россия вновь предлагает вернуться к принципам «взаимности», содержащимся в совместном с Китаем заявлении, считая, что в целях разрешения этого опаснейшего конфликта нельзя отвергать с порога ничего, что имеет шансы на успех, говорит сенатор.

«По крайней мере наши предложения отвечают важнейшему принципу международной политики: не навреди», — сказал Клинцевич.

КНДР отказалась вести переговоры с США по ядерной программе. «США должны осознать тот факт, что пока они не прекратят вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», — говорится в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).