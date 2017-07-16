Путин и Медведев поздравилил металлургов с профессиональным праздником

Москва, , 11:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев поздравили работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с Днем металлурга.

Напомним, День металлурга — ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в России в третье воскресенье июля. В 2017 года — это 16 июля.

Президент Путин в своей поздравительной телеграмме отметил, что главными задачами работников отрасли на сегодняшний день являются привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию производства, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест.

«Слаженная, эффективная работа всех звеньев горно-металлургического комплекса имеет ключевое значение для развития отечественной экономики, промышленности, социальной сферы, укрепления обороноспособности страны. И потому ваш труд, требующий глубоких знаний, квалификации и ответственного отношения к делу, пользуется заслуженным уважением в обществе», — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера.

В поздравительной телеграмме председателя правительства сказано, что продукция черной и цветной металлургии широко востребованна во всех сферах жизни, даже несмотря на появление новых сверхпрочных материалов.

Также Медведев напомнил о важных изменениях в отрасли, результатом которых стало обновление гигантов отечественной индустрии и строительство новых предприятий.

«В Красноярском крае возводится вторая очередь Богучанского алюминиевого завода, серьезная реконструкция ведется в Новокузнецке и Туле. Эти примеры говорят о том, что у металлургического комплекса хорошие перспективы. А значит, впереди у вас новые успехи и достижения. Уверен, они станут достойным продолжением крепких горняцких традиций, которыми по праву гордятся многие поколения металлургов», — сказано в поздравительной телеграмме Медведева.