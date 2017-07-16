КНДР отказывается вести переговоры с США по своей ядерной программе

Пхеньян, , 10:55 — REGNUM Власти Корейской Народно-Демократической Республики не собираются обсуждать с кем бы то ни было свою ядерную и ракетную программы до тех пор, пока США «не прекратят свою вражескую политику». Соответствующее заявление властей КНДР распространило сегодня, 16 июля, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», — сказано в заявлении.

Кроме того, в сообщении ЦТАК подчёркивается, что «бандитские попытки» США мобилизовать целую планету на участие в кампании против КНДР никогда не сработают в мире.

«Разговоры о «глобальных действиях», обвиняя суверенное государство в обладании возможностями самообороны, являются живым проявлением силовой политики в стиле президента США Дональда Трампа, предназначенной для преследования интересов США путем жертвования чужих. Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР», — сказано в заявлении ЦТАК.

Напомним, КНДР формировала свою ядерную и баллистическую программы в начале 2016 года. Была проведена серия ядерных и баллистических испытаний, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор.

В ответ США и их сателлиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего Южная Корея, начали проводить мощные военные учения, которые призваны оказать давление на КНДР и продемонстрировать решительность Вашингтона дать силовой ответ на дальнейшее развитие ядерной программы Северной Кореи.

Кроме того, США инициировали введение санкций против КНДР по линии Совета Безопасности ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля Россия и Китая выступили с совместной инициативой по снижению напряженности на Корейском полуострове.

Москва и Пекин предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные и баллистические испытания, а США и Южной Корее прекратить агрессивные военные учения вблизи границ КНДР.