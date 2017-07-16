Эрдоган: Враги Турции только и ждут её гибели

Стамбул, Турция, , 10:21 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны очень много врагов, и все они ждут гибели Турции. Такое заявление Эрдоган сделал накануне, 15 июля, на митинге в Стамбуле по случаю первой годовщины неудавшегося военного переворота в Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 и 16 июля в Турции проходят массовые мероприятия, посвященные первой годовщине неудавшегося военного переворота в Турции.

Самые крупные акции прошли в Анкаре и Стамбуле, где в митингах и шествиях приняли участие сотни тысяч человек. Шествие в Анкаре завершилось митингом у здания парламента Турции. Во время попытки госпереворота мятежники бомбили здание с помощью фронтовой авиации.

В Стамбуле шествие направилось к одному из трёх мостов через пролив Босфор, который был захвачен мятежниками, но затем освобождён сторонниками Эрдогана. У моста состоялся митинг на котором выступил президент Турции.

Среди прочего Эрдоган заявил, что у Турции очень много врагов, которые ожидают её гибели.

«Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба», — сказал турецкий президент.