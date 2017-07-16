Перед смертью Вороненков хвасталя очередным интервью

Киев, , 08:41 — REGNUM Депутат Верховной рады, внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телепрограммы «Гордон» 15 июля на телеканале «112. Украина» показал СМС-сообщение, которое беглый бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков отправил ему всего за две минуты до смерти.

Геращенко напомнил, что Вороненков был застрелен 23 марта в Киеве в 11:23 по местному времени. А последнее своё СМС-сообщение он отправил Геращенко в 11:21, то есть всего за две минуты до смерти. В сообщении Вороненков рассказывает о своём интервью изданию «Гордон».

"Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается», — процитировал Геращенко последнюю СМСку Вороненкова.

По словам депутата Верховной рады, он ответил одобрением, но дальнейшей реакции от собеседника не последовало — его уже убили.

Напомним, Денис Вороненков был депутатом Государственной думы от фракции КПРФ. Выборы 2016 года он проиграл. В октябре 2016 года он вместе со своей женой Марией Максаковой (была депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия», но также не прошла в нижнюю палату Федерального собрания по итогам выборов 2016 года) сбежал на Украину, так как в России против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ещё будучи депутатом Госдумы, Вороненков на словах приветствовал воссоединение Крыма с Россией, а также осуждал государственный переворот на Украине.

Сбежав на Украину и отказавшись от российского гражданства, он заявил, что Крым Россия «аннексировала», а на Украине произошла славная «Революция достоинства», которая ведет украинский народ к светлому евросоюзному будущему. Вороненков был использован украинскими властями в качестве пешки информационной войны против России. СМС-сообщение, отправленное беглым экс-депутатом советнику главы МВД — косвенное тому подтверждение. Все интервью Вороненкова украинским СМИ даны исключительно в антироссийском ключе.

Однако Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Убийца Вороненкова — Павел Паршов сам вскоре умер от полученных в ходе перестрелки с телохранителем ранений.

Расследование убийства Вороненкова тянется до с их пор. И хотя генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в начале июля, что дело близко к раскрытию, реальных результатов расследования пока никто не представил.