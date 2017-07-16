Болезнь Маккейна продлила существование Obamacare

Вашингтон, , 07:42 — REGNUM В сенате Конгресса США отложили запланированное на следующую неделю голосование по законопроекту, который отменяет реформу здравоохранения бывшего президента Барака Хусейна Обамы — так называемую Obamacare. Об этом накануне, 15 июля, сообщило Reuters.

Отмечается, что сенат Конгресса США временно откладывает голосование по отмене Obamacare из-за того, что сенатор-республиканец Джон Маккейн (Аризона) проходит реабилитацию после операции.

По словам руководителя республиканцев в сенате Митча Макконнелла, пока Маккейн будет проходить реабилитацию, сенаторы продолжат свою работу по законодательным вопросам. На какой день перенесено голосование по отмене Obamacare, Макконнелл уточнять не стал.

Ранее стало известно, что Маккейну 14 июля была сделана операция по удалению сгустка крови из левого глаза. После операции он остался в своём штате Аризона на реабилитацию. Напомним, Маккейн является инвалидом Вьетнамской войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая 2017 года палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который отменяет основные положения Obamacare, и заменяет их программой здравоохранения, разработанной республиканцами. Теперь очередь за сенатом.

Республиканцы с самого начала введения Obamacare критиковали эту систему здравоохранения, как слишком дорогую и неэффективную. Отмена Obamacare было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.