Трамп задумается над связью между терроризмом и глобальным потеплением

Париж, , 05:01 — REGNUM

В ближайшие месяцы президент США Дональд Трамп может пересмотреть свое отношение к Парижскому соглашению по климату. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью, опубликованном 15 июля изданием Journal du Dimanche.

По словам президента Франции, во время совместного ужина с американским коллегой на втором этаже Эйфелевой башни они начали строить отношения и «обмениваться передовыми глубокими знаниями», в том числе по вопросу соглашения о климате, о выходе из которого ранее сообщили США.

«Дональд Трамп слушал меня. Он понял смысл моего подхода, в том числе связь между глобальным потеплением и терроризмом», — заявил Макрон.

Президент США отметил, что постарается найти решение по этому поводу «в ближайшие месяцы».

Согласно ожиданиям Макрона, Трамп мобилизует города, штаты, бизнес-сообщество и его собственное окружение для того, чтобы вновь включиться в борьбу с глобальным потеплением.

Напомним, официальный визит главы Белого дома в Париж продолжался 13−14 июля. Дональд Трамп принял участие в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поужинал в Эйфелевой башне и посмотрел военный парад на Елисейский полях.

Ранее, 1 июня, Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения, участие в котором, по его мнению, сдерживает развитие американской экономики. Позднее, 13 июля Макрон сообщил, что не согласен с таковым решением президента США, но уважает его мнение.