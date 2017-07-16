Пользователи мобильных телефонов удивлены способом поздравления Эрдогана

Анкара, , 03:50 — REGNUM Необычным образом поздравил граждан страны президент Турции Реджеп Эрдоган с праздником Демократии и единства, приуроченном к годовщине попытки государственного переворота в стране. Об этом 16 июля сообщает Hurriyet Daily.

Голосовое сообщение главы государства смог услышать каждый звонящий на телефоны операторов сотовой связи в Турции. Подтверждение уже передали пользователи сети Turkcell и Vodafone.

«Как президент, я посылаю поздравления с Национальным днем демократии и единства 15 июля и желаю мученикам милосердия, а героям здоровья и благополучия», — говорится в записанном сообщении президента.

Оператор сотовой связи Turkcell разослал своим клиентам сообщение с обещанием предоставить в честь праздника дополнительных гигабайта бесплатного трафика в честь поражения путчистов.

Как сообщают пользователи, ранее подобные сообщения от Эрдогана уже приходили в виде посланий службы коротких сообщений SMS, однако голосовым сообщением президент поздравил соотечественников впервые.

Напомним, год назад в ночь на 16 июля 2016 года группа заговорщиков в Турции предприняла попытку государственного переворота. Президенту Эрдогану удалось удержать власть. В результате столкновений в эти дни погибли 246 граждан Турции, более двух тысяч получили ранения.

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