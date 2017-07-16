Уволенный Трампом экс-глава ФБР Коми пишет книгу-воспоминания

Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Бывший глава ФБР Джеймс Коми пишет мемуары о своей работе. Об этом он сообщил в Нью-Йорке на встрече с редакторами и издателями, передает 15 июля New York Times.

По словам представителя Коми, уже в следующие выходные книга может попасть на аукцион, которым заинтересовались все крупные издательства.

Сообщается, что это не будут «мемуары обо всем». В содержание войдут некоторые из самых сложных эпизодов его юридической карьеры. В частности, расследование по поводу служебной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и связанное с этим расследование «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Джеймс Коми был уволен с поста директора ФБР 9 мая. Как заявил сам Коми, его отставка связана с проводимой его ведомством расследованием «вмешательства России» в выборы-2016 в США.

Между тем в отношении экс-главы ФБР высказывались обвинения в превышении полномочий. Накануне выборов президента США Коми объявил о прекращении расследования в отношении соперницы выигравшего президентскую гонку Дональда Трампа экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. По словам экспертов, должность директора ФСБ позволяла Коми лишь дать заключение по делу, но не прекращать его.

В то же время, увольнение Коми ставится в вину Трампу инициаторами его импичмента от Демократической партии США. По мнению поддержавших инициативу конгрессменов, президент США пошел на препятствие правосудию, уволив Коми с должности главы ФБР.

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