Шесть арабских стран требуют переноса из Катара ЧМ-2022 по футболу

Эр-Рияд, , 00:45 — REGNUM

Арабские страны: Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Египет и Бахрейн потребовали от Международной федерации футбола (ФИФА) переноса запланированного к проведению на территории Катара ЧМ по футболу в 20 022 году. Об этом 15 июля сообщает The Local со ссылкой на распространенное президентом ФИФА Джанни Инфантино заявление.

В своем обращении представители шести арабских стран ссылаются на статью 85 кодекса ФИФА, согласно которой принимающая чемпионат страна может быть заменена на другую в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«Вышеупомянутые страны предупредили FIFA о рисках, угрожающих фанатам и безопасности футболиста в стране, которая является «базой и оплотом терроризма», — заявил Инфантино.

Кроме того, Саудовская Аравия и присоединившиеся к ней страны предупредили ФИФА, что в случае отказа, она обратятся к странам-членам федерации с просьбой провести в их странах опрос общественного мнения с целью принятия решения по этому вопросу.

Заявители указали также, что намерены бойкотировать чемпионат в случае отсутствия положительного решения по поднятому ими вопросу.

Напомним, политический кризис вокруг Катара начался 5 июня, когда ряд стран Персидского залива и примкнувшие к ним государства заявили о разрыве дипломатических и экономических связей с Катаром по причине якобы имеющейся поддержки с его стороны террористических организаций. Доха отвергает все выдвинутые против нее обвинения и отказывается выполнять ультимативные требования противной стороны.