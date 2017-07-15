Саакашвили назвали «политическим банкротом»

Киев, , 22:48 — REGNUM Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который пытается завоевать симпатии жителей Украины, является политическим банкротом в Грузии. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

«Он (Саакашвили) полный политический банкрот в своей стране, — говорит украинский депутат. — Поэтому на сегодня он делает все возможное, чтобы пытаться показаться «любым» украинскому народу. Но тот оголтелый пиар и неуклюжие действия, которые он предпринимает — это неправильно и нечестно».

3 июля бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что ниоткуда взявшиеся грузины заберут Украину у президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра внутренних дел Арсена Авакова, чтобы вернуть её украинцам.

По его словам, глава Украины боится частных вооружённых группировок этих людей и поэтому заключает с ними договоры в Верховной раде.

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