Пушков: Украина стала фактором раскола в ЕС

Москва, , 22:28 — REGNUM Украина стала фактором раскола в Европейском союзе. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Украина стала фактором раскола в ЕС: польско-литовская уния хочет видеть ее в ЕС, остальные резко против, — пишет Пушков. — Поэтому вместо декларации — пшик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-й саммит Украина-ЕС прошел в Киеве 12−13 июля. По итогам встреч представители Украины и ЕС не смогли согласовать итоговую декларацию саммита.

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