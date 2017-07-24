Конфликт вокруг НКАО: риск дестабилизации в регионе остается высоким

Степанакерт, , 05:17 — REGNUM Очередное вооруженное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта, произошедшее 4 июля, с учетом имеющегося опыта вынуждает вспомнить об апрельской войне 2016 года. Ситуацию обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

После тех событий при посредничестве МГ ОБСЕ были созданы Венские и Санкт-Петербургские соглашения, в соответствии с которыми в зону конфликта предполагалось введение международных наблюдателей и системы мониторинга. Это дало бы шанс установить действительного инициатора вооруженных обострений. Армения приняла такое предложение, но Азербайджан — нет. Теперь же воззвания Баку к мнению мирового сообщества при самостоятельном определении виновника доверия не вызывают.

Случившемуся сейчас обострению предшествовал визит в регион сопредседателей МГ. По имеющимся данным, обсуждалась возможность изменения формата переговоров с включением в него Степанакерта. Также прошла информация о возможной встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана, тем самым, в случае отказа той или иной стороны от диалога после острых событий, стало бы ясно, что данная сторона не стремится к дипломатическому урегулированию.

Как бы то ни было, сопредседатели МГ ОБСЕ сочли нарушение режима прекращения огня провокацией, способной подорвать усилия по мирному решению конфликта вокруг НКАО. Риск дестабилизации в регионе остается высоким.

Какие решения может принять МГ ОБСЕ, читайте здесь: Нагорный Карабах: между Баку и Ереваном нужно создать деконфликтную зону

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