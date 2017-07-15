Клинцевич об отсутствии декларации саммита Украина-ЕС: «Глубокий кризис»

Москва, , 19:38 — REGNUM Отсутствие итоговой декларации саммита Украина-ЕС свидетельствует о «глубоком кризисе» в отношениях сторон. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в соцсети Facebook.

«Да, от перспектив сотрудничества Украины и ЕС прямо-таки дух захватывает, — пишет он. — Не успели подписать между собой Соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-й саммит Украина-ЕС прошел в Киеве 12−13 июля. По итогам встреч представители Украины и ЕС не смогли согласовать итоговую декларацию саммита.

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