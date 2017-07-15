Ариф Асалыоглу, , 18:22 — REGNUM

Напряжение в Средиземноморье нарастает

Как сообщает новостной портал Shaber3.com, обстановка на Кипре накаляется… После того, как переговоры на прошлой неделе не привели ни к какому результату, на повестке дня появился вопрос о бурении природного газа. Отношения между Анкарой и Афинами испортились после сообщения о размещении снятого компанией Total на Кипре бурового судна West Capella. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление на фоне комментариев греческих властей о том, что Анкара не имеет права использовать газовые скважины острова в одностороннем порядке. «Мы считаем, что греческая сторона не искренна в своих намерениях», — отметил министр. Премьер-министр Ципрас, выступая в греческом городе Салоники, заявил, что «у нас есть сосед, не признающий мир, стабильность и сотрудничество».

Всемирный нефтяной конгресс прошел в Стамбуле

Как сообщает портал Sputnik Türkiye, будущее мировой нефтяной и газовой промышленности обсуждалось в Стамбуле на XXII Мировом нефтяном конгрессе. За 5 дней в нем приняло участие 20 тыс. человек. На встречах обсуждалось множество вопросов, от инвестиций в области нефти и газа до вопросов сотрудничества. Конгресс, проходящий под слоганом «TurKEY for Energy», посетил и президент Эрдоган. Помимо него в саммите приняли участие главы таких государств, как Азербайджан, Сербия, Албания, Болгария, а также государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

США поставила РПК и «Демократическому союзу» 184 фуры с военными

Согласно газете «Sabah», США продолжает помогать организациям Рабочей партии Курдистана и «Демократический союз» в Сирии для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За последнюю неделю на север Ракки было отправлено 184 фуры. Конвой, состоящий из топливных танкеров и бронированных Хаммеров, привлек к себе внимание. В списках оружия было отмечено 12 тыс. автоматов Калашникова, 6 тыс. пулеметов, 3,5 тыс. станковых пулеметов, а также 3 тыс. RPG-7 американского производства, 1 тыс. американских AT-4. Кроме того, в той же поставке было отправлено 235 мортир разного калибра и 100 снайперских винтовок. Источники сообщают, что поставки являются «последним этапом» в подготовке к борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке. Помимо этого 60 фур — 5 июня, 20 фур — 12 июня, 50 фур — 16 июня, а также 21 и 26 июня. Всего 120 фур было отправлено в район РПК и «Демократического союза».

Действия Турции в Африне перемешало все карты

Газета Vatan считает, что решение Анкары об очистке Африна смешало все карты в регионе. Россия и США перешли к активным действиям. Утверждается, что в то время, как в Москве обсуждалась возможность передачи региона Асаду, США посылает военных в Идлиб взамен на обещание Отряда народной самообороны покинуть город. Решение Турции не дать Отрядам народной самообороны (YPG) сделать коридор на севере Сирии, сообщение об окончании всех подготовительных работ снова заставило Россию и США изменить свои стратегии. В то время, как Россия ищет пути для того, чтобы заставить YPG, подвластные запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, покинуть Африн, США снова разложили свои карты для переговоров с Турцией. Одна из таких карт — в отмен на то, что YPG оставит подконтрольный США Африн, Россия и Турция придут к соглашению о прекращении огня в Идлибе. Однако Турция сейчас гибко реагирует на сообщения об атаках в Африне и дает понять, что приступит к началу операции при появлении определенной опасности. На границе с Африном располагаются турецкие военные в состоянии готовности к началу действий.

«Митинг справедливости»

На прошедших неделях одной из самых обсуждаемых тем стал «Митинг справедливости». Ранее в Турции прошел «Марш Справедливости», следующий из Анкары в Стамбул, который был начат председателем РНП Кемалем Кылычдароглу 15 июня после задержания депутата от РНП Эниса Бербероглу. По окончании 24 дней марша, в котором приняли участие 1 600 000 человек, РНП устроила «Митинг справедливости» в Стамбуле. В нем приняли участие разные политические партии, профсоюзы и общественные организации. Местные и иностранные СМИ широко освещали это событие. Примерно 900 СМИ получили аккредитацию на этот митинг. За несколько часов до начала площадь заполнилась людьми. Внимание привлекали футболки и кепки с надписью «Справедливость». На митинге не разрешалось использовать никакие флаги, кроме флагов РНП.

Несмотря на все провокации и слухи, в Малетепе прошел самый крупный митинг в турецкой истории. Два миллиона граждан заняли свои места на площади, скандируя «Право, закон, правосудие». Председатель РНП Кылычдароглу, пройдя 480 км во время «Марша справедливости», добрался до места митинга. Представив одобрению граждан «срочный» список из 10 пунктов, Кылычдароглу отметил непрекращающиеся поиски справедливости. «Если у нас нет независимых судов, полномочия парламента узурпированы, а прессу заставили молчать — единственное место для поиска справедливости — это улица», — отметил он. Иностранные СМИ также отметили проходящий в Стамбуле митинг. Американский Wall Street Journal вышел с такими словами на своих страницах: «Отмечая годовщину неудавшегося переворота, Турция сейчас ищет одно слово — справедливость!» Заметив внешнее сходство двух лидеров, газета сравнивает марш с Соляным походом Ганди. «Есть ли у нас республика? Нет. У нас есть только один человек, стоящий во главе всего и раздающий приказы», — опубликовала газета слова Кылычдароглу. На слова властей о том, что «справедливости не ищут на улицах», Кылычдароглу ответил следующее: «Пока мы шагаем, Эрдоган еще больше нервничает. Его беспокойство доставляет мне удовольствие».

The Washington Post также выделила главную полосу для событий в Турции. «Марш, начавшийся в Анкаре, собрал все оппозиционные силы для того, чтобы противостоять деспотичному правительству. Зарубежные страны должны должны оказать давление на Турцию, чтобы предотвратить ее нападение на гражданское общество», — отмечается в статье. Британский журнал The Еconomist в статье под названием «Притесненная турецкая оппозиция движется к Стамбулу» отметила, что «самая крупная оппозиционная волна с митинга по поводу парка Гези в 2013 году очень разозлила президента Эрдогана».

Кылычдароглу: Эрдоган уйдет в 2019 году

Кылычдароглу, отвечая на вопросы турецкого Deutsche Welle перед началом «Митинга справедливости» рассказал о том, что за 4 года обувь уже прохудилась. Кылычдароглу напомнили решение Эрдогана об аресте Эниса Бербероглу и задали вопрос по поводу слов о том, что «к концу года нас ждут серьезные судебные решения». «Эта фраза показывает нам то, что судебное решение было вынесено по личному приказу Эрдогана. «Серьезные дела» означают лишь то, что «Я уже определил для себя, кого я хочу осудить. В нужное время и в нужном месте я скажу об этому моему судье» — вот что это значит», — ответил Кылычдароглу. На вопрос, как вы прокомментируете то, что Эрдоган назвал Селахаттина Демирташа «террористом», Кылычдароглу ответил следующее: «Так как Эрдоган поставил себя на место суда, у него все являются террористами. Я вот что заметил в Эрдогане: несмотря на все возможности государства, по итогам референдума он не смог набрать 50%. Только со своей бандой в Избирательной комиссии ему удалось достичь половины. И он видит, что в 2019 он уйдет. Поэтому и давит на общество из страха в ожидании 2019 года. Но что бы он не делал, в 2019 году Эрдоган уйдет».

Открытый призыв Селахаттина Демирташа к Эрдогану

Находящийся в заключении сопредседатель Демократической партии народов (ДПН) Селяхаттин Демирташ ответил на заявление президента Эрдогана в свой адрес. «Это террорист. Да еще такой террорист, который вывел на улицы всех моих курдских братьев, а затем руками курдов убил 53 курдских брата», — заявил чуть ранее Эрдоган. «В первую очередь, я бы хотел вернуть все те миллионы оскорблений, полученный в свой адрес. Но с другой стороны, я бы хотел и сказать «спасибо». Ты еще раз подтвердил, что процесс над нами проводится и без намека на правосудие только по твоему личному решению. Я говорю открыто: в течение 8 месяцев прокуроры и некоторые судьи, подчиняющиеся тебе, не смогли найти ни одного доказательства того, что 6−8 октября в Кобани я призывал народ выходить на улицы. Если у вас в руках есть такое доказательство, я хочу, чтобы ты предоставил его своим находящимся в отчаянном поиске судьям», — заявил Демирташ. «Ты — главный политический ответственный за все происходящее в стране, потому что ты уже 15 лет управляешь ей. То, что ты пытаешься сделать так, чтобы мы это забыли, не скрывается от наших глаз. Несмотря на то, что я заключен в четырех стенах, твои панические нападки на меня далеки от признака мужественности. Я бы хотел, чтобы ты знал: я не боюсь никого, кроме Аллаха. Я не буду опускаться до того, чтобы ждать милости от тебя или от твоих исполнителей насилия. Даже зная, что, возможно, я проведу остаток дней в тюрьме, я никогда не сдамся и не приму это бесчестье», — добавил он.

Швеция обвиняет Эрдогана и ПСР

Как сообщает в своей статье журналист газеты Evrensel Мурат Кусейри, группа депутатов в Швеции обратилась в Международную прокуратуру Стокгольма с просьбой завести на президента Реджеп Тайипа Эрдогана и его правительство дело о «геноциде и преступлении против человечности». При пересечении границ лицами, перечисленными в уголовном деле, предложено их осудить. В обвинении говорится, что Турция ответственна за смерти и разрушения, происходившие в период с июля 2015 года по декабрь 2016 года на юго-востоке страны в Ширнаке, Силопи и Суре. ООН, Международная организация «Amnesty International», организация «Malzumder» и Ассоциация по правам человека в качестве доказательств к своим отчетам приложили фотографии, сделанные после разрушений и убийств в регионе.

В Вооруженные силы Турции вновь возвратился ранг «бригадного полковника»

По данным газеты Vatan, после попытки переворота 15 июля 2016 года, турецкие Вооруженные силы в связи с отставкой множества генералов и адмиралов снова ввели ранг «бригадный полковник», не использовавшийся с 1930 года. Несмотря на то, что официального заявления пока не было, там, где должен командовать бригадный генерал, сейчас остались лишь полковники и бригадиры, поэтому впервые со времен окончания Войны за независимость появилась необходимость в использовании ранга «бригадный полковник».

Операция против журналистов: 51 человек арестован

Турция, являясь самой большой тюрьмой для журналистов во всем мире, бьет все рекорды. В этот раз охота на ведьм коснулась TRT и еще 51 журналиста из частных организаций. Генеральная прокуратура Анкары вынесла решение об аресте 34 бывших работников TRT. Журналисты, чьи имена не сообщаются, были уволены ранее. Другая операция в центре Стамбула коснулась еще 17 журналистов. 7 человек были арестованы, а 2 все еще находятся в тюрьме.

Из-за африканской жары высохли 400 тыс. гектаров арбузных полей

Как сообщает DHA, на юго-востоке Турции производители фруктов и овощей, в особенности арбузов, пострадали от африканской жары и последующего за ней сильного ветра, которые пришли в страну в конце прошлого месяца. В связи с заморозками в январе и феврале фермеры были вынуждены сажать арбузы во второй раз, а теперь они говорят о «крупном стихийном бедствии», принесшим огромный урон производству. Руководитель области по сельскому хозяйству и животноводству Мухаммет Али Текин заявил о том, что Турция впервые за 80 лет столкнулась с подобной жарой, а производителям арбузов, дынь и цитрусовых в этом году пришлось столкнуться с очень плохими погодными условиями: морозами, жарой и ветрами. Текин отметил, что крупные производства пострадают больше, чем фермы маленьких городов: «Например, судя по нашим данным, в этом году в Адане в связи со стихийными бедствиями пострадало около 400 тыс. гектаров полей».

Массовый арест правозащитников в Турции

Собравшиеся в Стамбуле в рамках программы по борьбе за права человека правозащитники были взяты под стражу. Расследование проводится в большой тайне с ограничением даже для адвокатов и близких задержанных. Правозащитники собирались в рамках программы для внутреннего обучения и встреч в отеле, куда и прибыли вызванные кем-то полицейские наряды.

Торги с Америкой по поводу Зарраба

Как сообщает газета The Washington Post, бывший посол США в Турции Эрик С. Элельман и Мерве Тахироглу из Фонда защиты американской демократии обсуждают возможность обмена близкого к президенту Эрдогану иранского бизнесмена Рызы Зарраба, находящегося в заключении в США, на калифорнийского священника Эндрю Брунсона, содержащегося за решеткой в Измире. «Как сообщается, речь идет об обмене заключенными между Вашингтоном и Анкарой», — говорится в статье. Эдельман и Тахироглу в свою очередь подчеркнули, что подобные решения могут стать большой ошибкой, подтверждающей нарушение верховенства права президентом Эрдоганом. В статье делается упор на том, что Зарраб был задержан за продолжение торговли с Ираном, несмотря на все введенные санкции, а также за предполагаемое серьезное отмывание денег, в то время как священник Эндрю Брунсон был арестован лишь за недоказанную связь с движением Фетхуллаха Гюлена.

За 6 месяцев 52 тыс. мелких предпринимателей закрыли свои магазины

За первое полугодие 2017 года в Турции обанкротились 51 775 мелких торговцев. По данным Турецкой Конфедерации Торговцев и Ремесленников, в первом полугодии прошлого года было заключено 136 тыс. новых сделок, в то время, как в этом году в первом полугодии удалось заключить лишь 127 тыс. В прошлом году 221 769 зарегистрировали смену своего бизнеса, а в 2017 году этот показатель вырос на 200%. Как сообщает газета Cumhuriyet, проблемы в турецкой экономике в первую очередь влияют на мелких предпринимателей и их долги. Когда беспроцентные кредиты, выделенные им, не помогают, торговцы вынуждены брать новые. Банковское агентство по урегулированию и надзору отмечает, что количество выделенных кредитов за последний год увеличилось на 10% и составилр 477 млрд турецких лир. За тот же период суммы невыплаченных кредитов, приводящих к выкупу имущества, увеличились на 40%. Объем проблемных кредитов достиг самых высших границ за всю историю, составив 23,8 млрд лир.

Страны ЕС не разрешили въезд турецким министрам

Информагенство «Reuters» сообщило, что министру экономики Нихату Зейбекчи не дали разрешение на посещение запланированного на 15 июля в Австрии мероприятия по поводу годовщины попытки госпереворота. Обращаясь к австрийской прессе, представитель МИД Австрии заявил, что он подтверждает запрет на въезд в страну министру, вынесенный министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курзом. В то же время голландское правительство «не пожелало», чтобы во вторник в городе Апелдорн заместитель премьер-министра от ПСР Тугрул Тюркеш участвовал в собрании по поводу годовщины попытки переворота. Тюркеш отменил свою программу.

Каждый день новые аресты

В Турции продолжаются аресты людей, якобы причастных к попытке переворота. Во время операции, проводимой в центре Стамбула, из 108 человек 52 были арестованы. Операция началась в результате доносов на 108 человек, в том числе работников Турецкого центра ученых TÜBİTAK, турецкой компании связи Türk Telekom, компании авиационной промышленности HAVELSAN и Турецких авиалиний THY. Эмине Четик и Айкут Кутлу были арестованы в самый счастливый день их жизни, прямо в свадебном зале. Пока их отвозили в полицейский участок, сотни приглашенных гостей ждали в салоне. Арест, произошедший в то время, как свадебный конвой уже следовал к месту празднование, и после того, как молодые без единой проблемы официально зарегистрировали свой брак, уже назвали «социальным устрашением». Нурийе Ялчын в данный момент находится на четвертом месяце беременности двойней. Девушку задержали во время посещения врача в связи с рискованной беременностью. Чуть ранее в похожей ситуации другая женщина, готовящаяся стать матерью, потеряла двоих детей.

Коротко, но важно

Как сообщила мэрия Анкары, в центре города запрещено проводить митинги, пресс-конференции и подобные действия.

Генеральным директором главного государственного теле и радиоканала Турции TRT был назначен школьный друг Биляля Эродогана Ибрагим Эрен.

72 человека, в том числе всемирно известные преподаватели Босфорского университета, были задержаны. В рамках расследования, проведенного Главным управлением Стамбула по терроризму и организованной преступности, было выявлено, что все они пользовались программой ByLock, а также способствовали тем, кто планировал совершить переворот.

После событий 1 июля 2016 года, во время заезда и выезда людей из заграницы в стамбульском аэропорту имени Ататюрка было задержано 132 человека, а у 4806 человек был изъят паспорт.

Главная прокуратура Анкары начала расследование по делу о дипломах незаконно закрытых университетов, работа которых была остановлена указами после 15 июля 2016 года. Предполагается, что количество рассматриваемых дипломов достигает 12 тысяч.