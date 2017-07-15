Порошенко посетит Грузию 17 июля

Киев, , 18:17 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко посетит с государственным визитом Грузию с 17 по 19 июля. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Украины и Грузии также подпишут ряд документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между государствами.

19 июля Порошенко посетит регион Сванети и Аджарскую автономную республику, встретится с представителями местных властей. В Батуми состоится грузино-украинский инвестиционный форум, в открытии и работе которого примут участие президенты Грузии и Украины.

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