Суббота, 15 Июля 2017 года
19:06:18 МСК

Порошенко посетит Грузию 17 июля

Политика

Представители Украины и Грузии также подпишут ряд документов

Порошенко посетит Грузию 17 июля
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 15 июля 2017, 18:17 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко посетит с государственным визитом Грузию с 17 по 19 июля. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Украины и Грузии также подпишут ряд документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между государствами.

19 июля Порошенко посетит регион Сванети и Аджарскую автономную республику, встретится с представителями местных властей. В Батуми состоится грузино-украинский инвестиционный форум, в открытии и работе которого примут участие президенты Грузии и Украины.

Читайте также: Президента Украины ожидают в Грузии 17 июля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины