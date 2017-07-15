Суд Киева арестовал депутата Добкина

Киев, , 17:40 — REGNUM Печерский районный суд Киева решил арестовать на 2 месяца депутата парламента от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина. При этом установлена сумма залога в 50 млн гривен ($1,9 млн). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил сам политик.

«Его (решение суда) нужно изучить, сейчас мы его получим, — говорит Добкин. — Я пока слышал только на слух. Из того, что я услышал, я понял, что из всего того, что просили прокуроры — их не удовлетворили только в размере залога: со 150 млн уменьшили до 50».

При этом депутат добавил, что его не берут сразу под стражу, а дают ему 5 дней как альтернативу внести залог.

«Если я не внесу (залог), меня арестуют, — говорит он. — Я считаю, это реальный арест, потому что сумма залога она такова, что не оставляет альтернативы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина, которого прокуратура страны подозревает в мошенничестве с землей в Харькове.

Так, представление Генпрокуратуры на привлечение Добкина к ответственности поддержали 288 парламентариев, задержание поддержали 250 депутатов и арест — 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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