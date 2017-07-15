Климкин объяснил отсутствие итоговой декларации саммита Украина−ЕС

Киев, , 16:23 — REGNUM МИД Украины не видит необходимости в итоговом заявлении саммита Украина — Европейский союз. Об этом, как передает Корреспондент.net, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы, — говорит Климкин. — Нам нужно идти к заявлениям саммитов, которые фиксируют новые, очень важные договоренности».

Климкин также добавил, что лично он не является «фанатичным сторонником» просто каких-то заявлений, которые «будут забыты через 15 минут».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12−13 июля в Киеве прошел 19-й саммит Украина-ЕС. По итогам встреч представители Украины и ЕС не смогли согласовать итоговую декларацию саммита.

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