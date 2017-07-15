Кадыров пояснил свои слова об автоматических ядерных ракетах России

Грозный, , 15:55 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил свои слова о применении российских ядерных ракет в случае удара по стране. Соответствующий комментарий он опубликовал сегодня, 15 июля, в своём аккаунте в Telegram.

«Это не просто слова. Мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать», — написал Кадыров.

Напомним, сегодня был опубликован фрагмент интервью Кадырова американскому телеканалу HBO. Там зашла речь о российско-американских отношениях.

Кадыров заявил, что США ведут враждебную по отношению к России политику. При этом он отметил, что в России не считают США противником.

«Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали ее как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят», — сказал Кадыров.

Последняя фраза вызвала много обсуждений в сети и Кадыров решил её прокомментировать.

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