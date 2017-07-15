Постпред РФ при ООН в Женеве дал оценку «Женеве-7»

Женева, Швейцария, , 13:21 — REGNUM Постоянный представитель Российской Федерации при штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Женеве (Швейцария) Алексей Бородавкин дал оценку очередному раунду переговоров по ситуации в Сирийской Арабской Республики. Своё мнение на этот счёт он высказал журналистам сегодня, 15 июля.

«Вчера завершился седьмой раунд переговоров в Женеве, без крупных прорывов. Мы считаем, что переговоры прошли конструктивно, есть положительные результаты», — сказал Бородавкин.

Он отметил, что Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) скоррективровал свою позицию по вопросу бущуего Арабской Республики.

Речь уже не идет о свержении законного сирийского президента Башара Асада, а о достижении договорённостей по политической реформе в стране.

По словам Бородавкина, Россия рассчитывает на консолидацию позиции трех делегаций сирийской оппозиции к сентябрю 2017 года, что позволит открыть путь к прямым переговорам.

Кроме того, постпред заявил, что осталось досогласовать технические вопросы по зонам деэскалации в Сирии.

«Думаю, что это будет сделано ещё до начала следующего раунда женевских переговоров», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что следующий раунд межсирийских переговоров может пройти в сентябре 2017 года.