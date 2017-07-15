Владимир Прохватилов, , 11:37 — REGNUM

Болгарская газета «Труд» опубликовала очередное расследование известного журналиста-расследователя Диляны Гайтанджиевой, которая «копает» тему транспортировки оружия для террористических группировок на Ближнем Востоке через Балканы. Ее новая статья посвящена азербайджанской авиакомпании «Шелковый путь», которая, судя по опубликованным документам, перевозит оружие для боевиков в Сирии.

Впервые о причастности Болгарии к снабжению ближневосточных террористов оружием было сказано в статье Гайтанджиевой от 12 декабря прошлого года в том же издании. По следам той публикации официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг, на котором заявила, что Болгария активно практикует нелегальный сбыт оружия по просроченным лицензиям, которые в свое время были переданы еще от СССР.

Болгарская оборонная промышленность благодаря поставкам оружия на Ближний Восток демонстрирует просто фантастические темы роста. Так, один из основных болгарских производителей оружия, Вазовский машиностроительный завод (VMZ), до 2014 года находился на грани банкротства из-за отсутствия заказов и долгов поставщикам на сумму около $60 млн. Правительство безуспешно пыталось его продать, на предприятии регулярно происходили забастовки из-за задержек с выплатой зарплаты.

VMZ производит широкий перечень вооружений советского и российского образцов: от противотанковых гранатометов до реактивных снарядов для ракетных систем залпового огня «Град».

С 2015 года завод стал продавать это вооружение американским компаниям Orbital ATK и Chemring, закупающим по программе Пентагона нестандартные для НАТО вооружения для поставок их союзникам США, в том числе «умеренной оппозиции» в Сирии через Саудовскую Аравию. По итогам 2016 года рост прибыли составит 400 процентов.

Поставками оружия на Ближний Восток занимается не только VMZ, но такие болгарские оборонные предприятия, как Samel 90, Arsenal JSCo., ARMAR Corp., Arcus и Kintex.

Из болгарского порта Бургас в Джедду еще со времен «арабской весны» произведенное в Болгарии оружие перевозилось судами Karina Danica и Marianne Danica компании H. Folmer & Co (Fredericiagade 57, DK-1310, Copenhagen K Denmark). Заказчик датчан — американская компания Orbital ATK. О прохождении этих нагруженных оружием судов через пролив Босфор регулярно сообщал турецкий блогер Ерик Ишик.

Новая статья Диляны Гайтанджиевой увидела свет 4 июля этого года. Гайнтаджиева через анонимный источник получила документы, свидетельствующие о том, что азербайджанская авиакомпания «Шелковый путь» используется для перевозки оружия под прикрытием дипломатического иммунитета.

Вкратце содержание опубликованных документов таково: Саудовская Аравия и связанные с Пентагоном военные компании финансировали закупку старого советского оружия в Сербии, Румынии, Боснии, Чехии, Болгарии и ряде других стран в Восточной Европе якобы для силовых структур Афганистана и Ирака. Одним из крупных логистических хабов в этих операциях был Азербайджан. Оружие перевозилось на гражданских самолетах с дипломатическим статусом, что позволяло избегать проверок этих грузов. В Болгарии одним из основных поставщиков оружия был VMZ.

Среди основных клиентов авиакомпании «Шелковый путь» было американское командование специальных операций (USSOCOM).

Типичный маршрут поставки оружия выглядел так: Баку — Риека — Баку — Кабул. На самом деле самолеты с оружием (например, 122-мм ракетами для установок «Град») якобы для афганской полиции летели не в Кабул, а в пакистанский Лахор, где в течение двух часов разгружались и уже потом «налегке» летели в Афганистан. Поставками для Афганистана занималась компания Alliant Techsystems Operations LLC (Ньюингтон, штат Вирджиния, дочка Orbital ATK), крупнейший поставщик вооружений для иностранных армий.

Оружие, заказанное Саудовской Аравией, доставлялось в Джедду и Эр-Рияд, а оттуда в Сирию или Йемен.

Помимо Саудовской Аравии и США, поставки оружия оплачивали Объединенные Арабские Эмираты. Так, в апреле «Шелковый путь» перевез из болгарского Бургаса в Абу-Даби около 11 тонн ручных гранатометов PG7 (модификация РПГ-7). Заказчиком в этом случае выступила местная компания Al Tuff International Company LLC, которая тесно сотрудничает с американской компанией Orbital ATK.

Саудовская Аравия оплачивала также поставки оружия в Северный Судан и Конго.

В 2015 году имели место поставки оружия из Бургаса на американскую авиабазу Инджирлик, откуда оно шло боевикам в Северной Сирии, а также в Израиль на военную базу Овда.

В 2016 году имела место поставка около 150 тонн «белого фосфора» из Сербии и Болгарии в Афганистан. В Баку борт стоял четыре часа, что вызывает вполне понятные подозрения. Именно в этом году Азербайджан обвинял Армению в применении «белого фосфора в боях в Нагорном Карабахе, напоминает Гайтанджиева.

В ее статье приводятся также документы, свидетельствующие, что в настоящее время авиакомпания «Шелковый путь» занимается поставками вооружений для сирийских курдов. Здесь автор статьи прямо намекает, что контакты с курдами облегчает тот факт, что Ильхам Алиев — этнический курд («Президентът на Азербайджан Илхам Алиев също е етнически кюрд»).

Несколько лет назад на сайте «Радио Свободы» было опубликовано журналистское расследование андеграунда авиакомпании «Шелковый путь» («Silk Way Airlines»). Сообщалось, что она входит в холдинг Silk Way Holding, который настолько обширен, что даже включает свой собственный банк «Шелковый путь» (Silkwaybank). На эмиссионном проспекте акций этого банка, составленном азербайджанским госкомитетом по ценным бумагам, указано, что Silkwaybank создан тремя учредителями.

Один из учредителей — компания Silk Way Airlines. Второй учредитель — Алиева Арзу Ильхам гызы. Руководитель пресс-службы президента Азербайджана Азер Гасымов подтвердил «Радио Свобода», что это дочь президента Ильхама Алиева: «Дочь президента является гражданкой Азербайджана. Ее возраст дает право и возможность заниматься бизнесом, как и любым другим гражданам Азербайджана».

Третий учредитель — Гамзаева Зарифа Камиль гызы (возможно, это супруга руководителя Государственного концерна Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) Джахангира Аскерова).

Расследование Диляны Гайтанджиевой вряд ли обрушит оружейный бизнес Болгарии, Азербайджана и прочих участников масштабных операций по переброске оружия на Ближний Восток. Но адресатами этих поставок станут проамериканские группировки, что может серьезно изменить баланс сил на региональном ТВД.

Владимир Прохватилов — президент Академии реальной политики (Realpolitik), эксперт Академии военных наук