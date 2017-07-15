Глава Пентагона прокомментировал желание Турции купить у РФ С-400

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что решение Турции закупить занитно-ракетные системы С-400 российского производства — это суверенное право данной страны. Слова Мэттиса приводит сегодня, 15 июля, пресс-служба Пентагона.

Журналисты спросили Мэттиса, одобряет ли он решение властей Турции закупить российские С-400.

«Это суверенное решение, вот и всё», — ответил Мэттис.

При этом он напомнил, что Турция — член военного блока НАТО, и российские комплексы С-40 несовместимы с военной техникой Североатлантического альянса, которая в основном стоит на вооружении турецкой армии.

«Проблема в том, как обеспечить оперативную совместимость системы НАТО с российской. Они никогда не будут оперативно совместимыми», — сказал Мэттис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция согласовали технические вопросы по контракту на поставку систем ПВО большой дальности С-400 «Триумф».

При этом сам контракт ещё не подписан.