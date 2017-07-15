Правительство РФ расширили список наркотиков и психотропных веществ

Москва, , 09:48 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка подлежащих контролю на территории России наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Постановление опубликовано сегодня, 15 июля, на официальном сайте правительства РФ.

Сообщается, что документ был подготовлен Министерством внутренних дел России для исполнения программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

«Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ», — сказано в сопроводительной справке к постановлению.

В частности, в перечень добавлено растение «мимоза хостилис», которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин. Кроме того, в список веществ содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в раздел «наркотические вещества» попали: «Беноциклидин», «Метоксикетамин», «Фуранилфентанил».

В раздел контролируемых в России психотропных веществ попали «Дезхлорэтизолам», «Диклазепам», «Клоназолам».

Всего по двум разделам 12 наименований.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что в ряде регионов России отмечено появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47 700 и факты отравлений со смертельным исходом, вызванных их потреблением.

Кроме того, все наркотические и психотропные вещества, внесённые в перечень, ранее уже были внесены в национальные перечни наркотических средств и психотропных веществ в таких странах, как Финляндия, Эстония, Швеция и Белоруссия.

Также правительственное постановление вносит изменения в разделы «значительный», «крупный» и «особо крупный» размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 УК РФ.