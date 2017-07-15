Де Мистура: Новый раунд межсирийских мирных переговоров пройдёт в сентябре

Женева, Швейцария, , 09:27 — REGNUM Специальный посланник Организации Объединённых Наций по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура заявил, что собирается провести следующий раунд межсирийских мирных переговоров в сентябре 2017 года. Об этом де Мистура заявил накануне, 14 июля, по итогам очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве.

«Я попросил делегации выработать четкую и существенную позицию по вопросам, касающимся всех четырех корзин. Мы как минимум будем стимулировать их сесть в одной комнате», — сказал де Мистура.

Он также подчеркнул, что в ходе «Женевы-7» наблюдался продолжающийся прогресс, не было прорывов, но никто не покинул переговоры.

По словам спецпосланника, в июле 2017 года предстоит много работы по «интеграции сирийской оппозиции». Это необходимо для выработки единой точки зрения, которая позволит оппозиции говорить официально и четче.

Также де Мистура заявил, что до сентябрьского раунда межсирийских мирных переговоров состоятся встречи по Сирии в Астане.