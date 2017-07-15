Президент Венесуэлы повысил зарплату силовикам на 80%

Каракас, , 05:48 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился повысить зарплаты служащим Боливарианской национальной гвардии и Корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции (CICPC), передаёт El Nacional.

По информации издания, заработные платы силовикам должны увеличиться на 80%. На эти цели из бюджета будет выделено 178 млрд боливаров.

Кроме этого, ещё свыше 4,4 млрд боливаров предполагается направить на завершение строительства управлений криминалистической полиции в штатах Ансоатеги, Тачира и Лара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле с момента обострения политического кризиса в апреле 2017 года не утихают уличные беспорядки, жертвами которых стали уже около ста человек, ещё более тысячи человек пострадали.

На 30 июля, по инициативе Николаса Мадуро, в стране назначены выборы в Конституционную ассамблею — орган, который будет исполнять функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны.

Тем временем лидеры оппозиции объявили о проведении 16 июля своего альтернативного референдума, чтобы спросить у венесуэльцев, считают ли они нужным созыв Учредительного собрания и реформу Конституции, которая считается наследием покойного президента Венесуэлы и лидера Боливарианской революции Уго Чавеса.