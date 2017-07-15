Ведущая CNN приналась в усталости от новостей о России

Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Ведущая американского телеканала CNN Алисин Камерота призналась в своей «усталости» от новостей, касающихся России, передаёт портал Mediaite.

«Знаете, зачастую по утрам я прихожу и молюсь о других новостях, которые могли бы заслонить российскую тему», — рассказала телеведущая.

Камерота отметила, что ей приходится прикладывать усилия, чтобы ограничить количество новостей о России в её шоу, но это не совсем зависит от неё.

По словам журналистки, данный вопрос регулярно становится предметом споров с продюсером, которые не всегда заканчиваются в её пользу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне руководство телекомпании CNN уволило трёх своих сотрудников и ужесточило правила публикации материалов, связанных с Россией, после скандала вокруг статьи, касающейся расследования предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с Москвой.

В материале утверждалось, что Сенат США якобы расследует связи одного из представителей переходной команды Трампа Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций. Позднее статья была удалена с сайта телеканала, так как была признана слишком «сырой» для публикации и «не соответствующей редакционным стандартам».

В соответствии с новыми правилами все видеосюжеты, редакционные статьи и публикации в соцсетях о России должны предварительно согласовываться с руководством CNN.