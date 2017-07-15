Сафронков положительно оценил ход обсуждения Сирии в Совбезе ООН

Нью-Йорк, США, , 03:51 — REGNUM Обсуждение сирийского урегулирования в Совете безопасности ООН проходит в конструктивной атмосфере, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура настроен продолжать переговорный процесс. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, передаёт телеканал RT.

«Все признали, что вокруг сирийской проблемы формируется и активизируется позитивная атмосфера, рабочая инфраструктура», — отметил российский дипломат.

Сафронков отметил важность того, что между сирийскими сторонами «завязался диалог». Тем не менее, по его словам, «остаётся проблема консолидации оппозиции».

Российский представитель также отметил, что в ходе седьмого раунда переговоров «высоко отмечалась» роль процесса в Астане, а также договорённости России, США и Иордании о зоне деэскалации на юго-западе Сирии и женевский процесс.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля Женеве завершился седьмой по счёту раунд межсирийских переговоров. Консультации продолжались четыре дня.

Комментируя их итоги, Стаффан де Мистура констатировал отсутствие прорывов, однако как положительный признак отметил, что ни одна из сторон на этот раз не покинула переговоров.

При этом, по его словам, все делегации готовы обсуждать вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом. И официальный Дамаск, и оппозиция выражают приверженность борьбе с группировками, которые признаны террористическими Советом безопасности ООН, отметил спецпосланник ООН.

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