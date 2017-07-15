СМИ узнали имя пострадавшего от хакера сотрудника Госдепартамента США

Москва, , 03:33 — REGNUM Высокопоставленным сотрудником внешнеполитического ведомства США, ставшим жертвой кибератаки, оказался глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента Роберт Отто, передаёт газета «Коммерсантъ».

Как выяснило издание, в сеть попали письма именно из его личного ящика на сервере gmail, большая часть из них посвящена работе.

Отмечается, что значительную часть переписки составляют ссылки на статьи из российских изданий, которыми Роберт Отто делился со своими коллегами и друзьями или которые те присылали ему.

Речь идет о ссылках на материалы «Новой газеты», «Ведомостей», РБК, «Коммерсантъ», «Эха Москвы», Meduza и других изданий. Внимание сотрудника Госдепартамента привлекали публикации в соцсетях известных политических и общественных деятелей, среди которых — глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков.

Как пишет газета, множество похищенных хакером писем «посвящено кадровым перестановкам в разных российских государственных структурах и тому, насколько влиятельным является тот или иной государственный деятель». Среди обсуждаемых тем — вероятность досрочных выборов в России, перспективы протестов дальнобойщиков, приватизация «Башнефти», потенциал ОНФ.

Также Отто и его коллеги обсуждали, кто и где сидит на заседаниях Совета безопасности России и что это может означать, высказывали гипотезы о том, что может содержаться в тех или иных секретных указах президента России Владимира Путина.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что хакер, действующий под псевдонимом Johnnie Walker, передал СМИ переписку сотрудника американской разведки, работающего по России.

В Госдепартаменте США пока не подтвердили и не опровергли подлинность писем. На данный момент также неизвестно, идёт ли речь о единичном случае взлома или о серии кибератак.

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