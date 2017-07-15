Дело о молдавском гражданстве экс-президента Румынии Бэсеску дошло до КС

Бухарест, , 01:59 — REGNUM Экс-президент Румынии Траян Бэсеску сомневается в непредвзятости судов Молдавии, поэтому настаивает, чтобы дело о лишении его по указу президента Игоря Додона молдавского гражданства рассматривалось сразу Высшей судебной палатой, минуя нижние инстанции. Как сообщило румынское издание Realitatea, решение о том, какой инстанции рассматривать дело экс-президента Румынии, примет Конституционный суд Молдавии.

Адвокат Бэсеску Андрей Бивол отметил, что позиция защиты бывшего румынского лидера основана на том, что судьи нижних инстанций в Молдавии назначают президентом, в то время как судьи Высшей судебной палаты наиболее независимы от Додона, потому именно они должны рассматривать иск, оспаривающий законность указа президента о лишении Бэсеску гражданства.

Напомним, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску и его супруга стали гражданами Республики Молдова 3 ноября 2016 года, принеся клятву в молдавском посольстве в Бухаресте. Став президентом, Игорь Додон подписал 3 января 2017 года указ о лишении Бэсеску молдавского гражданства. Румынский экс-президент обратился в суд с требованием вернуть ему статус молдавского гражданина.

ИА REGNUM напоминает, что прежний президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску молдавское гражданство, однако Игорь Додон, заняв пост президента, подписал указ об отзыве гражданства у бывшего румынского лидера. Бэсеску обжаловал это решение. Он также стал председателем молдавской румыноунионистской Партии национального единства и выразил намерение активной участвовать в молдавской политике.

Стоит также отметить, что по крайней мере четыре их шести судей Конституционного суда Молдавии, который будет рассматривать дело Бэсеску, являются гражданами Румынии.

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