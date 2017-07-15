Малайзия выдала России подозреваемого в мошенничестве

Москва, , 01:22 — REGNUM Гражданин России, обвиняемый в кредитном мошенничестве, был депортирован из Малайзии по запросу российской стороны. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России.

«Представители компетентных органов Малайзии передали сотрудникам российского Бюро Интерпола уроженца Чувашии Артёма Исаева, 1986 года рождения, обвиняемого в мошенничестве», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, в период с августа 2012 года по март 2013 года мужчина, изготовив поддельные документы, взял займы в ряде кредитных организаций Чувашии, после чего покинул страну, не планируя возвращать средства.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Как сообщили в ведомстве, 15 июля в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого доставили из Малайзии в Москву.

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