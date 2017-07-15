Мадуро хочет обсудить с Трампом «лицом к лицу» отношения Венесуэлы и США

Каракас, , 01:04 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря на свои заявления о том, что американский лидер Дональд Трамп «замешан в заговоре» против Каракаса, хотел бы иметь хорошие отношения с главой Белого дома, передаёт Globovision.

Как сообщается, соответствующее заявление НиколасМадуро сделал в ходе церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с американской нефтяной компанией Horizontal Well Drillers.

«Скажите президенту Дональду Трампу, что Венесуэла открыта для нового бизнеса. Я хотел бы иметь хорошие отношения с Дональдом Трампом, несмотря на наши разногласия», — приводит телеканал слова венесуэльского лидера.

Также Мадуро заявил, что надеется когда-нибудь «поговорить лицом к лицу» с Трампом об отношениях Каракаса и Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2016 году, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Николас Мадуро заявлял о готовности поддерживать дружеские отношения с Вашингтоном и выражал надежду, что Соединённые Штаты откажутся от «имперской модели» ведения внешней политики и «станут мирной державой», которая сможет «протянуть руку народам Юга и всего мира».

Позднее американский лидер назвал Венесуэлу «катастрофой» и неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией в стране, заявляя о необходимости продвигать «демократическую форму правления» в Венесуэле, как и в других странах Западного полушария.

В мае Николас Мадуро заявил, что за протестами оппозиции в Венесуэле стоят США и лично президент Дональд Трамп. «Целью этой агрессии является стремление вернуть себе политический контроль над Венесуэлой, колонизировать Венесуэлу», — подчеркнул он.

Читайте также:

Венесуэла: «Оппозиция ждёт помощи США»

Трамп назвал Венесуэлу катастрофой