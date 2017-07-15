Туск пообещал Сербии членство в ЕС после урегулирования вопроса Косово

Белград, , 00:04 — REGNUM Белград может рассчитывать на то, что завершение переговоров с Приштиной станет залогом принятия Сербии в Европейский союз. Об этом 14 июля заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

В ходе встречи Туск заявил, что высоко оценивает «приверженность Сербии стабильности и миру в регионе». «После насыщенного начала года Сербия сегодня активно вовлечена в диалог, и я приветствую приверженность продолжению диалога с Приштиной и готовность вести разговор и решать вопросы», — отметил он.

«Евросоюз рассчитывает на Сербию, и Сербия может рассчитывать на полноправное членство в ЕС по завершении диалога с Приштиной. В моём видении, последним этапом этого диалога и усилий Сербии по проведению реформ станет полноправное членство Сербии в ЕС. Это то, что мы пообещали, и мы готовы это выполнить», — заявил Дональд Туск.

Александр Вучич со своей стороны подтвердил, что получил твёрдые заверения от главы Европейского совета о том, что Сербия получит членство после выполнения всех обязательств. Вместе с тем, он отметил, что «перспектива — это хорошо, но Белград хотел бы иметь более значительную мотивацию».

Такой мотивацией, как пояснил он, может стать обозначение точных временных рамок принятия страны в ЕС, о чём Белград уже неоднократно поднимал вопрос в последние месяцы. «Понятно, что сегодня это не представляется возможным ввиду общей атмосферы в союзе», — заметил Вучич. Однако, по его словам, от Дональда Туска была «услышана твёрдая приверженность» определению этих сроков, если сербская сторона продолжит выполнение свой части работы на пути в ЕС.

Напомним, Сербия получила статус кандидата в члены ЕС в марте 2012 года, а в декабре 2015 года руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями республики. В рамках процесса вступления Сербии в ЕС должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза. На данный момент открыты переговоры по десяти главам, в том числе по разделу «другие вопросы», который предусматривает нормализацию отношений Белграда с односторонне отделившимся от республики краем Косово и Метохия.

После начала переговорного процесса представители ЕС уже неоднократно давали понять, что без фактического признания независимости Республики Косово членство Белграда в Евросоюзе невозможно.

Александр Вучич, ещё будучи премьер-министром, заявлял, что Белград рассчитывает полностью завершить свою работу по евроинтеграции до 2019 года, после чего останется дожидаться принятия окончательного решения ЕС о предоставлении стране полноправного членства.

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