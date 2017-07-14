Получить российское гражданство украинцам будет проще – Путин

Губкин, Белгородская область, , 23:13 — REGNUM Получение российского гражданства гражданам Украины стало одной из основных тем встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Белгородской области Евгением Савченко 14 июля, в ходе визита Путина в регион. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вопрос, связанный с проблемой упрощения получения гражданства Российской Федерации, прежде всего выходцами с Украины, поступил на «Прямую линию» с президентом: «Гражданство в этом регионе я вряд ли получу, об упрощении говорится постоянно, но отношение к нам ужасное», — процитировал президент вопрос.

«Соответствующее поручение министру внутренних дел я дам, поскольку это в их ведомстве находится сегодня, но это одна из главных проблем, и она заключается в том, что от них требуют документ о выходе из гражданства другого государства, в данном случае из гражданства Украины», — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что уже в ближайшее время в действующее законодательство будут внесены изменения — от граждан Украины, пожелавших сменить гражданство на российское, не будут требовать бумаг, подтверждающих выход из гражданства.

«Достаточно будет только документа об обращении соответствующего человека о выходе из гражданства той страны, гражданином которой он является. Этого будет достаточно для оформления документов о гражданстве Российской Федерации», — сказал президент.

Отметим, что ранее Владимир Путин на встрече с сотрудниками Лебедянского ГОКа, отвечая на вопрос о ситуации на Украине, сказал: «Как долго это будет продолжаться на Украине, не могу сказать. Но ситуация, конечно, ухудшается, Вы знаете это. Объем ВВП страны за последние годы, по сравнению с тем, что было, скажем, при президенте Януковиче, сократился более чем на одну треть. Доходы граждан упали очень сильно, расходы увеличились».