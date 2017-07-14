Власти Турции не пустили парламентскую делегацию ФРГ на базу НАТО

Анкара, , 21:48 — REGNUM Турецкие власти не разрешили делегации депутатов из Германии посетить авиабазу НАТО, расположенную возле города Конья, сообщает агентство Reuters.

Официальная Анкара предложила немецким депутатам подумать о переносе даты посещения военного объекта.

В ответ на это МИД ФРГ выразил сожаление по поводу такой просьбы, но указал, что ведет переговоры «со всеми сторонами, включая НАТО» о скорейшем назначении новой даты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Берлин назвал «неприемлемым» отказ Анкары допустить немецких законодателей на территорию турецкой авиабазы Инджирлик, где находились военные ФРГ. Германия 9 июля объявила о начале вывода немецких военных с турецкой авиабазы Инджирлик.

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